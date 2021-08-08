«Не позорьте наше имя!» Фанаты «Спартака» потребовали уничтожить телеграм-канал Салиховой

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну.
«От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем прекратить позорный онлайн трэш-ток между лицами, отождествляющими себя со «Спартаком», немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой, перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба и обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!
В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип — поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров. Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жёстко, сделать всё, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба.
«Спартак» — это легендарная команда, футбольная история страны, мировой бренд, искренняя любовь миллионов людей! «Спартак» – это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая верёвка для грязных трусов! Его игроки, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашённой «царицы»! Наши требования выше. За вами действия. В противном случае дальше действовать будем мы. Не позорьте наше имя!» — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Supporters Group News.
- 8 августа 2021
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