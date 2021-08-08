К пресс-конференции «Барселона» выставила в помещении все трофеи Месси

Сегодня, 8 августа, на стадионе «Камп Ноу» состоится пресс-конференция аргентинского форварда Лионеля Месси. Ожидается, что на ней он попрощается с клубом и болельщиками. На протяжении всей карьеры аргентинец выступал за каталонский клуб.

К пресс-конференции сотрудники «Барселоны» выставили в помещении все трофеи, которые завоевал Месси в составе каталонского клуба.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Ранее Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца «Пари Сен-Жермен» Тамима бин Хамад Аль-Тани, объявил о завершении переговоров с аргентинским форвардом.