Лионель Месси не смог сдержать слёз на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Нападающий Лионель Месси расплакался на прощальной пресс-конференции по случаю его ухода из «Барселоны».

Аргентинский футболист не смог сдержать эмоции перед началом выступления. Журналисты поддержали форварда аплодисментами.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».