Деспотович получил травму в матче с «Ахматом»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом».
На 14-й минуте Деспотович лег на поле и не смог продолжить игру, его заменил Иван Игнатьев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
В двух предыдущих турах «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1) и уступил «Сочи» (1:2). «Рубин» в новом сезоне стартовал с двух побед. Казанцы нанесли поражения «Спартаку» (1:0) и «Арсеналу» (3:0).
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Ростов» занял 4-е место, набрав 53 очка, а «Ахмат» завершил выступление на 11-м месте (40).
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