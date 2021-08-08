Талалаев: понравилась связка Кукуян – Кварацхелия. Они оба заслужили приз лучшему игроку

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2). В составе грозненцев на 56-й минуте был удалён Гиорги Шелия, что стало поводом для критики судейства.
«Я бы хотел поблагодарить свою команду. Я горжусь тем, как ребята играют. Камень преткновения — это то, что мы не забиваем голы. Выход один на один Конате, пенальти, красная карточка Бегичу, потому что он не попадает в мяч, сбивает нападающего. Мы сейчас два раза просмотрели момент, за который получили красную карточку. Человек прокидывает мяч, не в створ ворот улетает, у нас догоняет его Пуцко. Дали абсолютно правильно желтую, но кто-то свыше, видимо, считает, что «Рубину» нужнее эта победа.
Мне очень понравилась связка Кукуян — Кварацхелия. Я бы вручил две статуэтки лучшему игроку матча. Семь атак во втором тайме срывались фолами «Рубина» на нашей половине. Ни одной желтой игрокам «Рубина» не было показано. У нас же любое нарушение на Кварацхелии каралось желтыми карточками.
Мы играли хорошо. Считаю, что не совсем достойно, когда команда соперника создала один удар с игры, и при этом говорят, что они здорово играли. Мы будем ждать эту команду у себя в Грозном», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
- 8 августа 2021
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