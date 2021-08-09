Пике: «Барса» немного разбита из-за ухода Месси, мы потеряли лучшего игрока всех времён

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы в матче с «Ювентусом» (3:0) за Кубок Гампера вновь высказался об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Команда была немного разбита из-за ухода Месси. Мы потеряли лучшего игрока всех времен. Это причинило боль нам и ему тоже», — приводит слова Пике Goal.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.