Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пике: «Барса» немного разбита из-за ухода Месси, мы потеряли лучшего игрока всех времён

Пике: «Барса» немного разбита из-за ухода Месси, мы потеряли лучшего игрока всех времён
Комментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы в матче с «Ювентусом» (3:0) за Кубок Гампера вновь высказался об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Команда была немного разбита из-за ухода Месси. Мы потеряли лучшего игрока всех времен. Это причинило боль нам и ему тоже», — приводит слова Пике Goal.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Новость по теме
«Барселона» разгромила «Ювентус» с Роналду в матче за Кубок Гампера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021