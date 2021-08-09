Группа ЛГБТ-болельщиков «Тоттенхэма» поддержала форварда «Арсенала» Букайо Сака

Вчера, в воскресенье, 8 августа, в Лондоне (Англия) на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоялся товарищеский матч между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», который завершился победой хозяев поля со счётом 1:0 благодаря голу Сон Хын Мина.

В этом матче группа ЛГБТ-фанатов «Тоттенхэма», именуемая как «Proud Lilywhites», решила поддержать 19-летнего английского форварда «канониров» Букайо Сака, подвергшегося критике после нереализованного пенальти в финале чемпионата Европы – 2020 со сборной Италии (1:1, 2:3 пен.).

Публикация доступна в «твиттере».

Они вывесили на одной из трибун текстовый баннер следующего содержания: «Северный Лондон вместе с Букайо Сакой и всеми игроками выступает против расизма и дискриминации», опубликовав соответствующий пост об этом в «Твиттере». При этом, публикуя фото баннера в социальной сети, они отметили, что «важно помнить, что некоторые вещи важнее соперничества клубов».