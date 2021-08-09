«Байер» не смог договориться с «Зенитом» по Азмуну, но игрок всё ещё может покинуть клуб

Немецкий «Байер» и санкт-петербургский «Зенит» не смогли достичь договорённости по переходу 26-летнего иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Ранее этот же источник сообщал, что «Байеру» удалось согласовать личный контракт с Сердаром, по которому он зарабатывал бы € 2,8 млн за сезон до 2026 года. Отмечалось, что немецкий клуб предлагал «Зениту» за игрока € 18 млн.
Сейчас же журналист информирует, что, несмотря на срыв сделки с «Байером», Азмуном продолжает интересоваться «Рома» и футболист все ещё имеет возможность покинуть Россию этим летом.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
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