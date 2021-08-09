Пике раскритиковал руководство «Барселоны» после ухода Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил недовольство работой руководства клуба. Ранее стало известно, что капитан команды Лионель Месси покидает «Барселону». Аргентинец был готов продлить контракт с каталонским клубом, но из-за финансовых проблем «Барсы» Примера не санкционировала регистрацию соглашения.
«Руководство клуба в последние годы действовало неважно. И нас за это наказали.
Когда игроки вроде Месси покидают, естественно, что всем становится тяжело, но нам нужно перевернуть эту страницу и идти дальше. Мы уже ничего не можем изменить.
Нужно хорошо играть и выигрывать, работать ещё сильнее. Другие могут выйти на лидирующие роли. К сожалению, Месси больше не с нами, но нам нужно перевернуть страницу и смотреть в будущее», — цитирует Пике AS.
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