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Пике раскритиковал руководство «Барселоны» после ухода Месси

Пике раскритиковал руководство «Барселоны» после ухода Месси
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике выразил недовольство работой руководства клуба. Ранее стало известно, что капитан команды Лионель Месси покидает «Барселону». Аргентинец был готов продлить контракт с каталонским клубом, но из-за финансовых проблем «Барсы» Примера не санкционировала регистрацию соглашения.

«Руководство клуба в последние годы действовало неважно. И нас за это наказали.

Когда игроки вроде Месси покидают, естественно, что всем становится тяжело, но нам нужно перевернуть эту страницу и идти дальше. Мы уже ничего не можем изменить.

Нужно хорошо играть и выигрывать, работать ещё сильнее. Другие могут выйти на лидирующие роли. К сожалению, Месси больше не с нами, но нам нужно перевернуть страницу и смотреть в будущее», — цитирует Пике AS.

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