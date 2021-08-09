Душан Влахович согласился продлить контракт с «Фиорентиной»

Сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович продлит контракт с итальянским клубом, сообщает Football Italia.



Ранее «Фиорентина» предложила Влаховичу новый контракт с зарплатой € 3 млн в год. По информации источника, сербский футболист согласился на предложенные условия, однако новое соглашение ещё не заключено, так как стороны обсуждают пункт об отступных за форварда в размере € 60 млн.



В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.

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