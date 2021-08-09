Тренер «Ахмата», в «твиттере» которого была критика «Рубина», сообщил, что его взломали

Один из тренеров «Ахмата» Юрий Нагайцев заявил, что его аккаунт в «Твиттере» взломали. Он сообщил об этом на следующий день после того, как был опубликован скандальный «твит».

«Если что — меня взломали. Я про «Рубин» ничего не писал, хотя хотелось бы», — написал Нагайцев.

Накануне в аккаунте Нагайцева в «Твиттере» появилась жёсткая критика «Рубина» и арбитра Павла Кукуяна. Встреча завершилась победой казанцев со счетом 2:1, а во втором тайме Кукуян удалил голкипера грозненцев Гиорги Шелия.

«Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами — полный ноль», — говорилось в «твиттере» тренера.

Ранее недовольство работой арбитра выразил и главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев. Он заявил, что Кукуяну надо было подарить статуэтку лучшему игроку матча вместе с полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелия. Грузинского футболиста в этой встрече признали лучшим игроком.