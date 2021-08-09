Агент Мартинеса: Лаутаро остаётся в «Интере»

Алехандро Камано, футбольный агент, представляющий интересы форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, дал понять, что аргентинский нападающий не планирует менять клуб во время межсезонья. Ранее СМИ сообщили, что «Тоттенхэм» предлагает «Интеру» € 70 млн за Мартинеса.
«Он никогда не будет воевать с «Интером» с целью уйти из клуба. Никогда. Лаутаро — игрок «Интера», он счастлив в Италии. Лаутаро счастлив, он решил оставаться в команде», — цитирует Камано Football Italia.
Контракт форварда с миланцами истекает в 2023 году. Лаутаро также хочет купить мадридский «Атлетико», но первое предложение испанцев в размере € 40 млн плюс 10 млн бонусов было отклонено. «Интер» требовал не меньше € 80–90 млн.
Мартинес перешёл в «Интер» в 2018 году за € 25 млн. В минувшем сезоне аргентинский футболист принял участие в 47 матчах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.
- 9 августа 2021
-
16:09
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:36
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:18
-
15:00
-
14:56
-
14:49
-
14:27
-
14:22
-
14:05
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
13:35
-
13:20
-
13:16
-
13:06
-
13:01
-
12:50
-
12:46
-
12:30
-
12:24
-
12:14
-
12:09
-
12:09
-
11:43
-
11:13
-
11:04
-
10:48
-
10:44