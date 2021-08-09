Агент Мартинеса: Лаутаро остаётся в «Интере»

Алехандро Камано, футбольный агент, представляющий интересы форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, дал понять, что аргентинский нападающий не планирует менять клуб во время межсезонья. Ранее СМИ сообщили, что «Тоттенхэм» предлагает «Интеру» € 70 млн за Мартинеса.

«Он никогда не будет воевать с «Интером» с целью уйти из клуба. Никогда. Лаутаро — игрок «Интера», он счастлив в Италии. Лаутаро счастлив, он решил оставаться в команде», — цитирует Камано Football Italia.

Контракт форварда с миланцами истекает в 2023 году. Лаутаро также хочет купить мадридский «Атлетико», но первое предложение испанцев в размере € 40 млн плюс 10 млн бонусов было отклонено. «Интер» требовал не меньше € 80–90 млн.

Мартинес перешёл в «Интер» в 2018 году за € 25 млн. В минувшем сезоне аргентинский футболист принял участие в 47 матчах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.