Смородская: наш чемпионат выглядит грустно. Надеюсь, кто-то поборется с «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об уровне конкуренции в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Ещё очень рано говорить о чемпионстве «Зенита». Будем надеяться, что кто-то будет бороться. Картина чемпионата очень печальная. Рановато ещё списывать «Локомотив» со счетов, они ещё навяжут борьбу. Не благодаря руководству, а вопреки. «Рубин» и «Динамо» рано называть главными конкурентами «Зенита», потому что только старт чемпионата. Конечно, надеемся, что эти команды будут составлять конкуренцию, но преждевременно это утверждать. Но, повторюсь, чемпионат выглядит грустно», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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- 9 августа 2021
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