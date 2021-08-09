Смородская: в «Спартаке» полный бардак. Это на грани фантасмагории

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступления «Спартака», ЦСКА и железнодорожников на старте сезона в Российской Премьер-Лиге.

«В «Спартаке» творится полный бардак. Это на грани какой-то фантасмагории. Страшное дело то, что сейчас там происходит. Я не знаю, чем «Спартаку» можно помочь. Что касается ЦСКА, то здесь тоже всё грустно выглядит. Возможно, они встрепенутся, как-то оправятся, но пока тревожно за них. То же самое можно сказать и про «Локомотив», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После трёх туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА располагается строчкой выше, на девятом месте. «Локомотив» занимает четвёртое место.