Червиченко: при назначении Витории в «Спартак» не думал, что всё будет так плохо

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о проблемах московского клуба.

«Нельзя сказать, что результаты «Спартака» и ЦСКА в первых турах — это полный провал. Так бывает, что команда иногда начинает плохо. Тот же «Нижний Новгород» начал хорошо, но ближайшие три-четыре года мы вряд ли снова увидим от них такой старт сезона, а «Ростов», например, начал из рук вон плохо. Сложно судить по первым матчам, но можно говорить о каких-то симптомах и недостатках.



У армейцев не получаются действия в атаке — то, чем они раньше были сильны, но нет и никакой слаженности в обороне. Вчера молодые и дерзкие динамовские «волки» затерзали их во втором тайме и переиграли в одну сторону.



Внутренние брожения и перипетии «Спартака», постоянные эксперименты Витории с составом не позволяют команде хорошо выступать. У всего есть свои причины. За исключением того, что «Спартаку» и ЦСКА теперь придётся догонять лидирующую группу, ничего особенного нет. Два хороших матча и неудачи лидеров могут перевернуть ситуацию в турнирной таблице. Чемпионат длинный, прошло только десять процентов, которые пока ничего не значат.



При назначении Витории у меня были опасения, но, честно говоря, я не думал, что всё будет так плохо. Не ожидал, что Витория будет так долго разбираться с составом. По некоторым игрокам, как Мирзов, Мелкадзе — всем всё давно понятно: это игроки, которые должны играть в других клубах, они не подходят «Спартаку» по уровню. Не понимаю, почему у Руя это так долго происходит.



Непонятно, почему нет новых игроков. Сейчас руководство обвиняет Попова, Попов обвиняет руководство, но ведь есть какие-то простые решения, которые можно принять. То же «Динамо» каким-то образом же купило Макарова у «Рубина». Вчера мы увидели блестящую игру в исполнении этого футболиста. Необязательно искать счастье на зарубежном рынке, можно пробовать перекупить кого-то здесь. Не переподписанные контракты Джикии и Жиго тоже не добавляют позитива и крепости обороны «Спартака». Все получают то, что заслужили. За что боролись, на то и напоролись», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.