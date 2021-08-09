Черданцев ответил на критику директора «Краснодара» за работу на матче с «Зенитом»

Комментатор Георгий Черданцев ответил на критику со стороны коммерческого директора «Краснодара» Арама Фундукяна за работу на матче с «Зенитом» (2:3).

«Считаю претензии, высказанные в этих твитах, необоснованными. Также считаю, что высказываться в соцсетях подобным образом руководителю серьёзного клуба просто несолидно. У вас есть мой номер, можно позвонить и всё обсудить. Или написать жалобу на канал главному редактору Александру Тащину, и, уверю, она не была бы оставлена без внимания.



Кроме того, на мой взгляд, серьёзный клуб не должен публично искать виновных за неудачную игру и отсутствие результата среди комментаторов и судей, перенося таким образом ответственность. Теперь к сути претензий. Да, когда «Краснодар» забивал второй гол, в эфире не было эмоций. Ни от меня, ни от коллеги Богданова. Произошло это вовсе не из-за отсутствия этих эмоций, а в силу технических причин. Так как ПТС и провода находятся вне арены и не под крышей, к сожалению, из-за ливня у нас периодически возникали проблемы со звуком. Пользуясь случаем, приношу лично свои извинения клубу «Краснодар» и его болельщикам за отсутствие эмоций во время гола «Краснодара» и момента в конце у Классона, это произошло не из-за симпатии или антипатии к игравшим клубам, а в связи с техпроблемами прямого эфира.



О репортаже. По ходу него мной были отмечены нюансы тактических решений Гончаренко, неоднократно было отмечено, что «Краснодар» по объективным причинам играет не в оптимальном составе. Хотя можно было бы сказать иначе: как мы видим, «Краснодар» не готов к сезону. Но из уважения к вашему клубу я так не сказал. Кроме того, было специально отмечено, что в составе присутствуют два молодых воспитанника академии клуба с акцентом на то, что один из них настоящий кубанский казак и это само по себе круто. Хотя тоже можно было не обратить на это внимания.

Далее. Я как минимум дважды за репортаж упомянул владельца «Краснодара» господина Галицкого в исключительно положительном контексте. Для гостевого матча проигравшей команды, по-моему, этого более чем достаточно. А если бы клуб хотел чего-то большего, то для этого есть пресс-атташе, который звонит комментатору перед матчем и просит обратить внимание на какие-то моменты, которые клуб хочет, чтобы были доведены до сведения телеаудитории.



Насчёт «плевания» в болельщиков. По ходу репортажа я несколько раз специально обратил внимание на то, что на стадионе при жёстком ограничении допуска болельщиков присутствовали гости из Краснодара, которые громко и активно поддерживали свою команду. Опять-таки это личная инициатива комментатора, никто меня это делать не обязывал.



Вы предлагаете собрать экспертный совет комментаторов. Это интересное предложение. Особенно учитывая то, что после ухода Юрия Розанова в стране среди комментаторов футбола осталось ровно три человека, которые в силу возраста, времени, проведённого в профессии, и количества откомментированных матчей высшего уровня имеют сравнимый с моим опыт: Орлов, Гусев и Уткин. Причём все трое не являются в настоящий момент регулярно комментирующими футбол специалистами.



Я же, в свою очередь, предложил бы собрать экспертов, чтобы обсудить деятельность менеджмента «Краснодара», владелец которого выделяет огромные средства на то, чтобы сделать конкурентный клуб. Далее уже искусство менеджмента распорядится этими средствами. И что же мы видим? Мы, например, видим на данный момент возможно лучшего полузащитника РПЛ российского футболиста Фомина, воспитанника «Краснодара», который блещет в «Динамо», мы видим других воспитанников «Краснодара», ярко проявляющих себя в других клубах, и в то же время мы видим в клубе, который вроде заявил стремление рано или поздно выставить состав из своих воспитанников, польского футболиста за 30 с большущим контрактом.

Где логика? Может быть, «Краснодару» в очередной раз не хватает качественных футболистов для решения своих турнирных задач и не комментаторы в этом виноваты? При всём при этом вчерашняя публикация не изменит моего уважительного отношения к клубу «Краснодар» и его владельцу», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Арам Фундукян ранее прокомментировал работу комментаторов на матче с «Зенитом» (2:3). «Когда «комментатор федерального уровня» откровенно «топит» за одну команду, не замечает гол твоей команды, но говорит — «теперь «Зениту» нужно ещё один забивать», просто не замечает голевого момента на 92-й минуте, хочется спросить «Матч ТВ» — это правильно? А нашим болельщикам это за что?» — писал Фундукян в «Твиттере».