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«Как ты это делаешь?» Смолов восхитился Кержаковым после его победы над «Спартаком»

«Как ты это делаешь?» Смолов восхитился Кержаковым после его победы над «Спартаком»
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов в «Инстаграме» пообщался с главным тренером «Нижнего Новгорода» Александром Кержаковым.

Вчера, 8 августа, Смолов запостил своё фото с котом с подписью «Наконец-то праздник». «Согласен», — написал в комментариях Кержаков. «Анатолич, как ты это делаешь?» — спросил у него Смолов, намекая, по-видимому, на победу «Нижнего Новгорода» в матче со «Спартаком» (2:1).

В матче 3-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в этой встрече был открыт уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака». На 16-й минуте Алексей Козлов удвоил преимущество «Нижнего Новгорода». Прошла передача с фланга на голову Козлова, который был на дальней штанге без опеки, и Алексею оставалось лишь пробить мимо вратаря. На 86-й минуте Эсекьель Понсе отыграл один мяч. Понсе получил мяч на границе штрафной, сместился ближе к центру и пробил низом в дальний угол.

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