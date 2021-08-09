«Будем верить, что всё наладится». Витория высказался о ситуации в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ситуацию в московском клубе.



«Да, была суета вокруг клуба, но ребята относятся к своей работе профессионально. Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться. У меня контракт на два года, мне всё нравится в России. Будем верить, что всё наладится», — приводит слова Витории пресс-служба УЕФА.

Ранее спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что «не собирается быть терпилой», и покинул свою должность в «Спартаке». У менеджера произошёл конфликт с Заремой Салиховой, супругой владельца красно-белых Леонида Федуна.

Напомним, футбольный клуб «Бенфика» проведёт ответный матч со «Спартаком» 10 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш», начало игры — в 22:00 мск. В первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счётом 2:0.