«Будем верить, что всё наладится». Витория высказался о ситуации в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ситуацию в московском клубе.
«Да, была суета вокруг клуба, но ребята относятся к своей работе профессионально. Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться. У меня контракт на два года, мне всё нравится в России. Будем верить, что всё наладится», — приводит слова Витории пресс-служба УЕФА.
Ранее спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что «не собирается быть терпилой», и покинул свою должность в «Спартаке». У менеджера произошёл конфликт с Заремой Салиховой, супругой владельца красно-белых Леонида Федуна.
Напомним, футбольный клуб «Бенфика» проведёт ответный матч со «Спартаком» 10 августа. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш», начало игры — в 22:00 мск. В первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счётом 2:0.
- 9 августа 2021
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