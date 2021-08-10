«Тоттенхэм» хочет подписать форварда «Фиорентины» Влаховича

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем, который собирается продлить контракт со своим клубом. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, в ближайшие часы спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи встретится с агентом футболиста, чтобы обсудить возможные варианты по переходу игрока.
Ранее стало известно, что Влахович с большой долей продлит контракт с итальянским клубом. «Фиорентина» предложила форварду новое соглашение с зарплатой € 3 млн в год. Сербский футболист согласился на предложенные условия, однако контракт ещё не заключен, так как стороны обсуждают пункт об отступных за форварда в размере € 60 млн.
В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.
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