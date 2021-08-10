Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» хочет подписать форварда «Фиорентины» Влаховича

«Тоттенхэм» хочет подписать форварда «Фиорентины» Влаховича
Комментарии

Лондонский «Тоттенхэм» интересуется нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем, который собирается продлить контракт со своим клубом. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в ближайшие часы спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи встретится с агентом футболиста, чтобы обсудить возможные варианты по переходу игрока.

Ранее стало известно, что Влахович с большой долей продлит контракт с итальянским клубом. «Фиорентина» предложила форварду новое соглашение с зарплатой € 3 млн в год. Сербский футболист согласился на предложенные условия, однако контракт ещё не заключен, так как стороны обсуждают пункт об отступных за форварда в размере € 60 млн.

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021