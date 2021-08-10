Кержаков выставил на продажу свой коттедж под Санкт-Петербургом за 150 млн рублей

Фото: avito.ru
Экс-нападающий «Зенита» и сборной России, а в настоящее время главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков продаёт свой коттедж в элитном посёлке Западная Лица во Всеволожском районе Ленинградской области.
Согласно объявлению, опубликованному на «Авито» 28 июля, дом площадью 470 квадратных метров продаётся вместе с баней, крытым гаражом на три автомобиля, летней беседкой и обеденной зоной «в окружении корабельных сосен». Стоимость коттеджа – 150 млн руб., а площадь участка составляет 50 соток. Напомним, ранее Кержаков пытался сдать свой загородный дом в аренду.
В настоящий момент Александр Кержаков занимает пост главного тренера в «Нижнем Новгороде». После трех туров Тинькофф РПЛ-2021/22 нижегородцы, не проиграв ни одного матча, занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 7 очков.
- 10 августа 2021
-
07:33
-
06:45
-
06:24
-
06:02
-
05:18
-
04:42
-
04:29
-
02:09
-
01:43
-
00:58
-
00:35
-
00:22
-
00:15
- 9 августа 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:43
-
23:27
-
23:11
-
23:03
-
23:00
-
22:46
-
22:42
-
22:29
-
22:25
-
22:05
-
22:03
-
21:42
-
21:37
-
21:15
-
21:14
-
20:53
-
20:32
-
20:27
-
20:13