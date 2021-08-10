«Лион» сделал «Ливерпулю» предложение по трансферу Шакири

«Лион» нацелился на полузащитника «Ливерпуля» Шердана Шакири. Французский клуб 9 августа сделал предложение по покупке 29-летнего швейцарца. Об этом сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет получить за полузащитника около € 15 млн.

СМИ сообщали, что на Шакири также претендуют «Лацио», «Наполи», «Севилья» и «Вильярреал». Сам игрок заявлял о желании покинуть «Ливерпуль» и вернуться в Италию, где уже выступал за «Интер». Примечательно, что около года назад интерес к Шердану приписывали также московскому ЦСКА.

Швейцарский футболист выступает за мерсисайдцев с 2018 года. Ранее он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн. У футболиста действует контракт с «Ливерпулем» до 2023 года. В минувшем сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки.