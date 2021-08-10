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По контракту с «Барселоной» Агуэро может покинуть клуб в случае получения травмы

По контракту с «Барселоной» Агуэро может покинуть клуб в случае получения травмы
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может досрочно покинуть клуб.

По информации портала Mas Que Pelotas, каталонский клуб может досрочно расстаться с форвардом в случае наличия у футболиста повреждения. В контракте между сторонами есть пункт, по которому соглашение может быть расторгнуто из-за травмы.

Напомним, в ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава. Ожидается, что в лучшем случае он вернётся на поле в октябре.

Агуэро перешел в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Ранее появились слухи о возможном уходе Агуэро. СМИ утверждали, что аргентинец рассматривает возможность разрыва контракта из-за того, что в клубе не остаётся капитан команды Лионель Месси.

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