По контракту с «Барселоной» Агуэро может покинуть клуб в случае получения травмы

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может досрочно покинуть клуб.

По информации портала Mas Que Pelotas, каталонский клуб может досрочно расстаться с форвардом в случае наличия у футболиста повреждения. В контракте между сторонами есть пункт, по которому соглашение может быть расторгнуто из-за травмы.

Напомним, в ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава. Ожидается, что в лучшем случае он вернётся на поле в октябре.

Агуэро перешел в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Ранее появились слухи о возможном уходе Агуэро. СМИ утверждали, что аргентинец рассматривает возможность разрыва контракта из-за того, что в клубе не остаётся капитан команды Лионель Месси.