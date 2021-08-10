«Рома» согласовала с «Челси» аренду Абрахама с обязательным выкупом за € 40 млн

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам с большой вероятностью продолжит карьеру в «Роме».



Как сообщает Sky Sport Italia, итальянский клуб согласовал с синими переход 23-летнего футболиста. По условиям сделки «волки» арендуют англичанина на сезон с обязательством последующего выкупа. При этом первая выплата составит лишь € 5 млн, а остальная сумма будет распределена на несколько лет.



По информации Sky Sports, суммарно «Рома» заплатит за Абрахама € 40 млн. Сам Тэмми ещё не принял решения и определится со своим будущим в ближайшие дни. За ситуацией следит «Арсенал», который также заинтересован в его услугах.



Ранее сообщалось, что ещё одним вариантом для продолжения карьеры Абрахама является «Аталанта».

Видео гола Абрахама в ворота «Арсенала»: