Болельщики «Интера» отреагировали на переход Лукаку. «Вы просто оторвали нам яйца»

Представители активного фанатского движения «Интера» грубо отреагировали на возможный переход нападающего Ромелу Лукаку в «Челси».



Ультрас вывесили баннер с текстом «вы просто оторвали нам яйца» на фоне граффити 28-летнего бельгийского футболиста.

Соответствующее фото опубликовал в своём «твиттере» итальянский журналист Сиавуш Фаллахи.

Бельгиец выступает за «Интер» с 2019-го года. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.



Лукаку уже выступал за «Челси». Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.