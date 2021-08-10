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Болельщики «Интера» отреагировали на переход Лукаку. «Вы просто оторвали нам яйца»

Болельщики «Интера» отреагировали на переход Лукаку. «Вы просто оторвали нам яйца»
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Представители активного фанатского движения «Интера» грубо отреагировали на возможный переход нападающего Ромелу Лукаку в «Челси».

Ультрас вывесили баннер с текстом «вы просто оторвали нам яйца» на фоне граффити 28-летнего бельгийского футболиста.

Соответствующее фото опубликовал в своём «твиттере» итальянский журналист Сиавуш Фаллахи.

Бельгиец выступает за «Интер» с 2019-го года. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.

Лукаку уже выступал за «Челси». Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.

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