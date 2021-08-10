Златан Ибрагимович пропустит начало сезона в Серии A

Нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович не сможет выйти на поле в стартовых матчах сезона итальянской Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 39-летний швед до сих пор не вернулся в общую группу и продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Отмечается, что возвращение форварда ожидалось ранее.
Футболист не сыграет в 1-м туре Серии А в матче с «Сампдорией», а также с большой долей вероятности пропустит следующий матч с «Кальяри».
39-летний футболист спортсмен травму колена 9 мая в матче Серии А с туринским «Ювентусом». В июне он перенёс операцию.
В завершившемся сезоне Ибрагимович провёл в Серии А 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Из-за травмы он пропустил Евро-2020.
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