Златан Ибрагимович пропустит начало сезона в Серии A

Нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович не сможет выйти на поле в стартовых матчах сезона итальянской Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 39-летний швед до сих пор не вернулся в общую группу и продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Отмечается, что возвращение форварда ожидалось ранее.

Футболист не сыграет в 1-м туре Серии А в матче с «Сампдорией», а также с большой долей вероятности пропустит следующий матч с «Кальяри».



39-летний футболист спортсмен травму колена 9 мая в матче Серии А с туринским «Ювентусом». В июне он перенёс операцию.

В завершившемся сезоне Ибрагимович провёл в Серии А 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Из-за травмы он пропустил Евро-2020.