Лондонский «Арсенал» представил новую резервную форму. На ней узор в виде молний

Лондонский «Арсенал» на своём сайте опубликовал фото нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в сезоне-2021/2022.
Экипировка выполнена в различных тонах синего цвета с добавлением красного и белого. На футболке присутствует узор в виде молний. Отмечается, что вдохновением для дизайна стала культура 1990-х годов. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма adidas.
Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК «АРСЕНАЛ» (ЛОНДОН)
В минувшем сезоне «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты в 38 турах набрали 61 очко и не попали в еврокубки, на одно очко отстав от «Тоттенхэм Хотспур». В Лиге Европы лондонская команда добралась до полуфинала, где уступила будущему победителю турнира «Вильярреалу».
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