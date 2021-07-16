Лондонский «Арсенал» представил новую домашнюю форму

Лондонский «Арсенал» на своём сайте опубликовал фото нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в сезоне-2021/2022.
Экипировка выполнена в традиционных для «канониров» красном и белом цветах. При этом, в отличие от прошлых лет, белыми сделаны не только рукава, но и бока футболки. На форме также присутствуют синие элементы. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма adidas.
Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал» (Лондон)
В минувшем сезоне «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты в 38 турах набрали 61 очко и не попали в еврокубки, на одно очко отстав от «Тоттенхэм Хотспур». В Лиге Европы лондонская команда добралась до полуфинала, где уступила будущему победителю турнира «Вильярреалу».
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