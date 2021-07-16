Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лондонский «Арсенал» представил новую домашнюю форму

Лондонский «Арсенал» представил новую домашнюю форму
Комментарии

Лондонский «Арсенал» на своём сайте опубликовал фото нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в сезоне-2021/2022.

Экипировка выполнена в традиционных для «канониров» красном и белом цветах. При этом, в отличие от прошлых лет, белыми сделаны не только рукава, но и бока футболки. На форме также присутствуют синие элементы. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал» (Лондон)

В минувшем сезоне «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты в 38 турах набрали 61 очко и не попали в еврокубки, на одно очко отстав от «Тоттенхэм Хотспур». В Лиге Европы лондонская команда добралась до полуфинала, где уступила будущему победителю турнира «Вильярреалу».

Новость по теме
«Арсенал» в третий раз отправил Вильяма Салиба в аренду. Его покупали за € 30 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021