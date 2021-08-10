Игорь Шалимов возглавил «Урал»

«Урал» на своём официальном сайте объявил о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на два года.



«Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе. Новый наставник «Урала» уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведёт первую тренировку.



Приветствуем Игоря Михайловича в нашей команде! Желаем побед, успехов и продуктивной работы на посту главного тренера «шмелей»!» — говорится в сообщении екатеринбургского клуба.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Шалимов является основным претендентом на пост главного тренера «Урала».



Последним местом работы Шалимова был «Ахмат», который он тренировал с 2019 по 2020 год. До этого специалист возглавлял «Химки», «Краснодар» и другие команды.

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