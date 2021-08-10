«Урал» объявил об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера

«Урал» на своём официальном сайте объявил об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера команды. О предстоящем расставании ранее сообщил «Чемпионат».
«Юрий Матвеев и руководство «Урала» пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе «Урала». Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодёжью в «Урале-2», а также за успехи главной команды.
Юрий Матвеев навсегда останется для «Урала» примером настоящего патриота. Как только Юрий Александрович примет решение о возобновлении работы, мы надеемся, что он продолжит трудовую деятельность в системе нашего клуба», — говорится в заявлении «Урала».
«Урал» в настоящее время занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе лишь одно очко. Ниже располагаются только «Крылья Советов», проигравшие во всех трёх матчах.
- 10 августа 2021
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