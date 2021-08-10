Головин — в стартовом составе «Монако» на ответный матч квалификации ЛЧ со «Спартой»
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Стали известны стартовые составы «Монако» и пражской «Спарты» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт матч с первых минут.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Чуаэми, Фофана, Головин, Мартинш, Бен-Йеддер, Фолланд.
«Спарта»: Ницэ, Виснер, Панак, Ханко, Полидар, Соучек, Павелка, Сачек, Карабец, Пешек, Гложек.
Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.
Первый матч завершился со счётом 2:0 в пользу монегасков.
«Спарта» начала путь в турнире со 2-го раунда, где в двухматчевом противостоянии одолела венский «Рапид». В гостях пражская команда уступила со счётом 1:2, а дома победила — 2:0.
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