Головин отреагировал на переход Месси в «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Переход Месси в «ПСЖ»? Мне тут особо комментировать нечего. У нас свои цели и задачи. Но здорово, что он приехал в Лигу 1, будет интересно. «ПСЖ» в любом случае серьёзный соперник, там много сильных футболистов», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 10 августа, Месси стал игроком «ПСЖ». Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Его зарплата составит примерно € 35 млн в год с учётом бонусов.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.