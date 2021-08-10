Головин: рад своему голу. Важно, что «Монако» вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с пражской «Спартой» (3:1) и выход команды в раунд плей-офф турнира.
«После первого матча мы имели комфортное преимущество. Сегодня нужно было просто собранно и ответственно подойти к игре, что мы и сделали. В принципе, могли забить ещё до перерыва, но так получилось, что открыли счёт только во втором тайме. Своему голу, конечно, рад, но важнее всего, что мы вышли в следующий раунд», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Первая встреча команд завершилась победой «Монако» со счётом 2:0. Таким образом, «Монако» прошёл в раунд плей-офф турнира, где сыграет с донецким «Шахтёром».
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