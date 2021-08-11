Айртон: «Спартаку» было очень тяжело. Мы старались сделать всё возможное

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал поражение в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).
«Нам было очень тяжело. Мы старались сделать всё возможное. Но очевидно, что нужно прибавлять всем нашим игрокам — и линии атаки, и линии обороны. Лига чемпионов — это матчи высокого уровня», — приводит слова Айртона пресс-служба УЕФА.
В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу открыл счёт в матче. На 57-й минуте Рафа Силва протащил лиссабонскую атаку в штрафную, далее отыграл чуть правее на Диогу Гонсалвеша, тот вернул мяч Рафе, удар которого спартаковцы заблокировали, но отскок получился прямо на ногу Мариу — и он уже поразил цель. Второй гол «Бенфики» записали на защитника красно-белых Самуэля Жиго.
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