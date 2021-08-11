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Витория: безусловно, соперник оказался сильнее «Спартака»

Витория: безусловно, соперник оказался сильнее «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение команды в квалификации Лиги чемпионов.

«Нам важно было сдержать соперника, контролируя его фланги, которые в прошлом матче доставляли много проблем. С этой задачей ребята справились, закрыв зоны. В атаке же не хватило хладнокровия. Сама ситуация перед матчем была непростая, ведь «Бенфика» имела преимущество в два мяча.

Безусловно, соперник оказался сильнее нас. У него сильнее подбор опытных игроков, которые принимают правильные решения в ключевых моментах. Мы же продолжаем свою работу, впереди три важных матча в чемпионате», — приводит слова Витории пресс-служба УЕФА.

В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0.

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