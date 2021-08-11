Руй Витория потерпел 4 поражения в 5 матчах в качестве главного тренера «Спартака»

51-летний португальский специалист Руй Витория, возглавивший московский «Спартак» перед началом нынешнего сезона, демонстрирует неутешительную статистику на старте на новом месте работы.

Уже в первом туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» потерпел поражение на выезде от казанского «Рубина» (0:1), однако затем красно-белым удалось одержать первую, и как оказалось на данный момент единственную, победу, переиграв на выезде самарские «Крылья Советов» (1:0). После чего Витория потерпел три поражения кряду – дважды от «Бенфики» (0:2, 0:2) в третьем круге квалификационного раунда Лиги чемпионов и в чемпионате России от «Нижнего Новгорода» (1:2) на домашнем поле.

В четвёртом туре РПЛ «Спартак» на домашнем стадионе примет екатеринбургский «Урал», который ранее возглавил Игорь Шалимов.

Напомним, контракт с португальским тренером рассчитан до 30 июня 2023 года.