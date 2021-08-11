Болельщики «Уфы» обратились к мэру за разъяснениями по поводу закрашенного граффити клуба

Болельщики футбольного клуба «Уфа» обратились к мэру города Сергею Грекову с просьбой разъяснить решение закрасить фанатское граффити в Советском районе рядом с остановкой «Министерство лесного хозяйства».
Фото можно посмотреть в группе «Уфимцы — фанаты футбольного клуба Уфа».
Официальное обращение местной общественной организации «Объединенный клуб болельщиков спортивных команд города Уфа» было опубликовано в группе в соцсети.
«Уважаемый Сергей Николаевич, просим Вас дать разъяснение по поводу уничтожения графического рисунка в Советском районе города Уфы рядом с остановкой «Министерство лесного хозяйства». Эта работа была осуществлена силами и средствами болельщиков ФК «Уфа», дабы окрасить серые стены районов города в яркие краски. Нами было дано обязательство в случае необходимого ремонта изображения (реставрация), сделать это своими силами и средствами. Макет изображение был согласован с Администрацией. Граффити благополучно просуществовало несколько лет, и неоднократно реставрировалось нашими силами.
Мы глубоко возмущены произошедшим, так как это изображение было создано для прославления спортивных успехов Республики. Просим обратить внимание, что работы созданные болельщиками своими силами и средствами, освещались в ведущих СМИ страны. Так же граффити болельщиков ФК «Уфа» получили высокую оценку в Российском Футбольном Союзе и лично у президента РФС Александра Валерьевича Дюкова», – говорится в обращении.
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