«Интер» предложил контракт голкиперу Андре Онана до 2025 года

Миланский «Интер» по-прежнему заинтересовал в приобретении голкипера Андре Онана. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб предложил игроку контракт до 2025 года.

Ранее сообщалось, что нерадзурри рассчитывают заполучить Онану бесплатно, поскольку летом 2022 года у него истекает контракт с амстердамским «Аяксом». Онана является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к «Аяксу» в январе 2015 года. С тех пор вратарь провёл за амстердамский клуб 204 матча, пропустив в них 180 мячей.

В феврале Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил, в его анализах обнаружили запрещённый препарат. Дисквалификация истекает в феврале 2022-го, однако Спортивный арбитражный суд может смягчить наказание.