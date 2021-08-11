Бубнов: у «Спартака» не было шансов, «Бенфика» выглядела сильнее и выиграла, не напрягаясь

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).



«Закрывшись, «Спартак» до поры достаточно успешно справлялся с нейтрализацией угроз соперника, который много владел мячом на чужой половине поля, но в плане остроты ограничивался в основном только подходами. Другое дело, что у самого «Спартака» фактически отсутствовала контригра, пара форвардов впереди оказалась отрезана, мяч не держался. При потере «Бенфика» тут же мощно прессинговала и возвращала владение.



Подобная тактика красно-белых, как в Лиссабоне, возможно, была бы актуальна в первом матче в Москве. Слишком опрометчиво было надеяться играть с «Бенфикой» в открытый футбол, португальцы могли крупно выиграть уже в первой встрече. Во второй же пришлось делать упор на оборону, несмотря на необходимость отыгрываться. С таким расчетом у «Спартака» не было шансов, ведь «Бенфика», если сравнить команды, изначально выглядела сильнее. И в итоге выиграла, не напрягаясь.



Это противостояние в очередной раз указало, где по уровню в Европе находится наш футбол. Борьбы в споре третьей команды Португалии и второй России (по итогам прошлого сезона) не вышло вовсе. Да, у «Спартака» сейчас проблемы, это наложило отпечаток. Окажись на месте красно-белых «Зенит», игра развивалась бы иначе, но я бы все равно не назвал действующего победителя РПЛ фаворитом», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

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