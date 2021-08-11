Главный тренер Польши признался, что допустил на Евро-2020 ошибку, связанную с Крыховяком

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза рассказал об ошибке, которую он допустил на Евро-2020.



«В первом матче я должен был убирать с поля Крыховяка. Но я видел поведение команды в раздевалке в перерыве. Сразу после начала второго тайма мы сравняли счёт и имели ещё два шанса. Мы должны были забивать ещё. Мы давили на словаков, создавали возможности, и наступил момент для замены Гжегожа, у которого уже была одна жёлтая. Я не сделал этого, и вы знаете, что случилось. Его удалили с поля, и мы сразу пропустили», — цитирует Соузу Przeglad Sportowy.



Напомним, польский полузащитник Гжегож Крыховяк перешёл из «Локомотива» в «Краснодар». Футболист подписал с «быками» контракт до конца июня 2024 года. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши.