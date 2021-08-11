Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» представил третью форму на новый сезон. Она синяя

«Байер» представил третью форму на новый сезон. Она синяя
Комментарии

«Байер-04» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.

Экипировка выполнена в необычном для леверкузенского клуба синем цвете. На футболке присутствуют вертикальные полосы, сделанные в более тёмном тоне. Техническим спонсором «Байера» является немецкая фирма Jako.

Фото: «Твиттер» ФК «Байер»

Ранее «Байер» представил новую домашнюю форму. Она посвящена сезону-2001/2002.

Напомним, в предстоящем сезоне в составе «Байера» выступит российский вратарь Андрей Лунёв. 29-летний футболист перебрался в немецкую команду в это трансферное окно из «Зенита» на правах свободного агента. В конце прошлой кампании у Андрея истёк контракт с сине-бело-голубыми.

Новость по теме
«Байер» не смог договориться с «Зенитом» по Азмуну, но игрок всё ещё может покинуть клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021