«Байер» представил третью форму на новый сезон. Она синяя

«Байер-04» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.



Экипировка выполнена в необычном для леверкузенского клуба синем цвете. На футболке присутствуют вертикальные полосы, сделанные в более тёмном тоне. Техническим спонсором «Байера» является немецкая фирма Jako.

Фото: «Твиттер» ФК «Байер»

Ранее «Байер» представил новую домашнюю форму. Она посвящена сезону-2001/2002.



Напомним, в предстоящем сезоне в составе «Байера» выступит российский вратарь Андрей Лунёв. 29-летний футболист перебрался в немецкую команду в это трансферное окно из «Зенита» на правах свободного агента. В конце прошлой кампании у Андрея истёк контракт с сине-бело-голубыми.