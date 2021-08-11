«Байер» представил третью форму на новый сезон. Она синяя

«Байер-04» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.
Экипировка выполнена в необычном для леверкузенского клуба синем цвете. На футболке присутствуют вертикальные полосы, сделанные в более тёмном тоне. Техническим спонсором «Байера» является немецкая фирма Jako.
Фото: «Твиттер» ФК «Байер»
Ранее «Байер» представил новую домашнюю форму. Она посвящена сезону-2001/2002.
Напомним, в предстоящем сезоне в составе «Байера» выступит российский вратарь Андрей Лунёв. 29-летний футболист перебрался в немецкую команду в это трансферное окно из «Зенита» на правах свободного агента. В конце прошлой кампании у Андрея истёк контракт с сине-бело-голубыми.
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