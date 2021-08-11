Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, Месси не попросит поднять зарплату!» Президент «ПСЖ» высказался о ФФП

«Надеюсь, Месси не попросит поднять зарплату!» Президент «ПСЖ» высказался о ФФП
Комментарии

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможных проблемах с УЕФА из-за финансового фэйр-плей (ФФП) на фоне перехода нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Мы всегда выполняли обязательства в вопросе финансового фэйр-плей. Как только мы поняли, что можем позволить себе подписать Месси, мы это сделали. Если бы у нас такой возможности не было, мы бы его не подписали. Для «ПСЖ» это большой актив. За три дня клуб прибавил в каждой составляющей. Надеюсь, Лео не попросит поднять зарплату! Но мы всегда будем следовать правилам финансового фэйр-плей», — приводит слова Аль-Хелаифи Goal.com.

Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Новость по теме
Президент «ПСЖ» — о переходе Месси: исторический день для футбола и нашего клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021