«Надеюсь, Месси не попросит поднять зарплату!» Президент «ПСЖ» высказался о ФФП

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможных проблемах с УЕФА из-за финансового фэйр-плей (ФФП) на фоне перехода нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».



«Мы всегда выполняли обязательства в вопросе финансового фэйр-плей. Как только мы поняли, что можем позволить себе подписать Месси, мы это сделали. Если бы у нас такой возможности не было, мы бы его не подписали. Для «ПСЖ» это большой актив. За три дня клуб прибавил в каждой составляющей. Надеюсь, Лео не попросит поднять зарплату! Но мы всегда будем следовать правилам финансового фэйр-плей», — приводит слова Аль-Хелаифи Goal.com.



Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.