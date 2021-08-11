Георгий Джикия: не лучшее время для «Спартака», но в команде оптимистичное настроение

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о настроении в команде после неудачного старта нового сезона.
«Безусловно, это не лучшее время и не лучший старт для «Спартака». Но несмотря на неудачный старт, в команде сейчас оптимистичное настроение, так как впереди долгий сезон. После вылета из Лиги чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате и до сентябрьских сборов сборных постараться максимально исправить ситуацию. Никто в команде не снимает с себя ответственность за вылет из Лиги чемпионов. Для всех нас и наших болельщиков это было очень важно, но несмотря на всё это нужно двигаться вперед, и не впадать в эту яму.
В этом сезоне прошло только три тура, поэтому ситуацию в команде не стоит нагнетать. На сегодняшний день есть понимание, что нужно делать, и со следующей игры мы все вместе начнем менять ситуацию», — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».
- 11 августа 2021
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