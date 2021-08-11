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Солтмурад Бакаев: «Ракув» играет до последнего, будет очень тяжёлая игра для «Рубина»

Солтмурад Бакаев: «Ракув» играет до последнего, будет очень тяжёлая игра для «Рубина»
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций с «Ракувом».

«Я сыграл на поле «Казань-Арены» десять минут, но партнеры говорят, что тяжело комбинировать и показывать тот футбол, который мы хотим.

Соперник оставил хорошее впечатление после первого матча. Они играют интенсивно, ответная игра будет очень интересной. Команда боевитая, понравилось, как они высоко играют и борются за каждый мяч. Поляки играют до последнего, будет очень тяжелая игра для нас.

С Зелимханом не общался после матча с «Бенфикой», пока не удалось. Матч был поздний, не стал его отвлекать», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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