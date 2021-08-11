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Тренер сборной России Кафанов: Акинфеев не вернётся, к большому сожалению. Я говорил с ним

Тренер сборной России Кафанов: Акинфеев не вернётся, к большому сожалению. Я говорил с ним
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не вернется в национальную команду.

«Да, с Игорем говорил. К большому сожалению, он не вернётся в сборную. Чем больше времени проходит после завершения его карьеры в национальной команде, тем сильнее ценится то, что он сделал, выступая за сборную России. За эти почти три года у нас так и не появился стопроцентный первый номер», – цитирует Кафанова ТАСС.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.

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