Месси: Верратти — лучший футболист в мире на своей позиции

Новичок «Пари Сен-Жермен» нападающий Лионель Месси высоко отозвался о партнёре по команде полузащитнике Марко Верратти.
«Может ли Верратти стать для «ПСЖ» Хави или Иньестой? Да, никаких сомнений. Он годами доказывал, что является великолепным футболистом, лучшим в мире на своей позиции. «Барселона» пыталась заполучить его, но теперь, наоборот, я перешёл в его команду. Я также знаю Марко лично, он отличный парень», — приводит слова Месси Tuttomercatoweb.
Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 11 августа 2021
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