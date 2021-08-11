Месси в «ПСЖ» — это дико интересно. А ещё это убивает футбол

Признайтесь, вам же теперь станет намного интереснее следить за «ПСЖ»? И так звёздный состав, перегруженный атакующими футболистами, придётся пересобирать заново. Ди Марию, Икарди, Неймара, Мбаппе и Месси в даже в теории нельзя разместить на поле одновременно, хотя все они претендуют на место в старте (бедняга Сарабия). И это только одна из интриг.

Месси и Неймар. Месси и Рамос. Да просто Месси в новой команде. Это тоже сюжеты с отличным бэкграундом и интригой. А ведь есть ещё тема Месси и Почеттино. Тренер «ПСЖ» уже показал себя относительно адаптивным: отказавшись от фирменного высокого прессинга, дошёл до финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Но всё же компромиссы со стилем ухудшают качество его работы. А теперь ему придётся иметь дело с Месси — игроком, который ставит перед тренерами сложнейшую задачу, под которого нужно подстраиваться.



Но и это ещё не всё. Защищаться с Месси, Неймаром и Мбаппе одновременно просто невозможно: в больших матчах не будет работать ни прессинг, ни низкий блок. Это тоже потребует творческих решений. Возможно, кому-то из звёзд придётся иногда жертвовать собой ради команды и отрабатывать в обороне на фланге. Возможно ли это? Даже в рамках пяти-шести матчей за сезон?



Попробуйте представить, что сейчас чувствует Почеттино. Ну то есть для нас с вами, зрителей, всё это просто интересно. А для него только что разрушились все наработки лета и планы на игровую модель на сезон. Всё придётся делать заново и уже по ходу матчей. Зато с Месси.



А ведь Месси хотел остаться в «Барселоне». В «Барселоне», которая переживает явно не лучшие времена и выиграла всего один кубок Испании за последние два сезона и при этом тонет в долгах. Его уход — личная драма, зато взамен он получает возможность с лёгкостью наверстать трофейный голод последних лет. «ПСЖ» — пылесос трофеев внутри Франции, 17 за пять лет (не считая недоигранный сезон-2018/2019). То есть сам выбор — при невозможности остаться в Каталонии — вполне понятен и логичен.

Ещё понятнее и логичнее желание «ПСЖ». Тут даже не нужен серьёзный анализ. Просто представьте: вы бы хотели, чтобы Месси играл в вашей команде, да или нет? А теперь вы можете себе позволить. Всё, анализ проведён.



И всё это так интересно и так интригует. Но.



Одна из причин, почему футбол стал самым популярным видом спорта и вообще вышел за рамки спорта (главные футбольные звёзды так же популярны, как поп-звёзды) — это спортивная составляющая игры. Именно в ней всегда заключены накал эмоций и драма. Слабая команда побеждает сильную, фаворит дожимает аутсайдера на последних секундах, вратарь отбивает пенальти, защитник идёт в чужую штрафную и забивает — всё это противоречиво, а иногда и нелогично. Даже так: футбол в целом логичен, но в частностях непредсказуем, и это прекрасно.



«Ренн» не выиграет чемпионат Франции, но в отдельном матче может потрепать и «ПСЖ». Даже самая сильная команда не может выставить 11 звёзд и порвать всех на классе, потому что это просто так не работает.

Или работает?



Шутки про «ПСЖ» и футбольный симулятор давно устарели, но сейчас это больше, чем шутка. Сидя за компьютером, можно позволить себе не думать о последствиях трансферов, потому что ответственность по ту сторону монитора ничего не стоит. А в реальной жизни несбалансированный состав дорого обходится — в буквальном смысле.



Несколько абзацев назад вы прочитали вопрос «хотели бы вы, чтобы Месси играл в вашей команде?», и можно догадаться, как вы на него ответили. Но в том и дело, что владелец футбольного клуба — то есть огромного бизнеса — не должен рассуждать категориями болельщика. А если он так не умеет, то это должен делать спортивный директор. Несбалансированность состава не относится к числу тех проблем топ-клубов, которые на слуху, но от этого она не становится менее серьёзной. Доказательство — «Ювентус» и «Барселона» последних лет.



Да, Месси в «ПСЖ» — это безумно интересно, но всё-таки руководство клуба должно думать о том, как сделать сильнее команду как целостную структуру. Хотя бы команду, с которой понятно, в каком стиле играть. Но об этом не было и речи. Увидев на рынке Месси, «ПСЖ» повёл себя инстинктивно: схватил красивое и блестящее. Как ребёнок.



В разумном мире покупка Месси — это стартовая точка, с которой только начинается перекраивание состава. Теперь стоило бы задуматься о смене тренера (на более адаптивного) и покупке опорника уровня Каземиро или около того. С таким волнорезом в центре поля можно было бы попробовать защищаться и всемером. Но «ПСЖ» уже успел перекроить состав, подписав в старт трёх полевых игроков, и только потом купил Месси, снеся всю свою предыдущую логику. Риск? Не то слово. Абсурд.

Тогда почему «ПСЖ» это делает? Потому что может, других версий нет. Вы наверняка слышали избитую фразу про сравнение команды звёзд и команды-звезды. Ещё больше избита только фраза «порядок бьёт класс». Так вот, покупка Месси — это эпического масштаба попытка клуба опрокинуть эти древние законы игры. Собрать столько класса, что он побьёт любой порядок.

Если эта команда не выиграет всё и сразу, то треск провала будет слышен и в космосе. А если выиграет — это сильный удар по футболу. Тактика, долгосрочное планирование, скаутинг — всё это можно будет выбросить. Потому что нужно просто быть богаче всех и собрать всех лучших игроков. И всё, можно забыть о планировании и тактике. Можно будет позволить себе абсурдную трансферную политику и непоследовательность, но всё равно побеждать. Следующий шаг — выпустить 10 нападающих и победить с ними. Интересно, но не футбол.



Это убьёт непредсказуемость и эмоциональный накал, которые сделали футбол спортом номер один и вообще вывели за рамки спорта. Если это сработает, вместо матчей достаточно будет смотреть Transfermarkt. Отсюда двойственность чувств: с одной стороны, хочется, чтобы у великого игрока в конце карьеры всё сложилось хорошо. А с другой — для футбола всё-таки лучше, чтобы не сложилось у «ПСЖ».



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