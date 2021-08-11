Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборной Украины предлагали кандидатуру Паулу Фонсеки

Сборной Украины предлагали кандидатуру Паулу Фонсеки
Комментарии

Агент Марко Абреру, представляющий интересы португальского специалиста Паулу Фонсеки, выходил на связь с представителями Украинской ассоциации футбола, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По мнению представителя Фонсеки, ввиду того, что португалец пока еще не возглавил какой-то клуб, вполне мог бы поработать со сборной Украины, поскольку хорошо знаком с возможностями большинства футболистов украинской команды. Кроме того, работа с национальной сборной могла бы положительно повлиять на имидж Паулу Фонсеки и его резюме. Кроме того, не против возвращения в Украину и семья Паулу, поскольку его супруга родом из Донецка.

Украинская ассоциация футбола продолжает в качестве главного тренера национальной сборной Украины рассчитывать на своего главного фаворита и кандидата — Сергея Реброва. Дедлайн ожидания решение контрактных вопросов Реброва с «Аль-Айном» — 12 августа.

Новость по теме
Паулу Фонсека может возглавить клуб МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021