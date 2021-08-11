Сборной Украины предлагали кандидатуру Паулу Фонсеки

Агент Марко Абреру, представляющий интересы португальского специалиста Паулу Фонсеки, выходил на связь с представителями Украинской ассоциации футбола, сообщает Meta-ratings.com.ua.



По мнению представителя Фонсеки, ввиду того, что португалец пока еще не возглавил какой-то клуб, вполне мог бы поработать со сборной Украины, поскольку хорошо знаком с возможностями большинства футболистов украинской команды. Кроме того, работа с национальной сборной могла бы положительно повлиять на имидж Паулу Фонсеки и его резюме. Кроме того, не против возвращения в Украину и семья Паулу, поскольку его супруга родом из Донецка.



Украинская ассоциация футбола продолжает в качестве главного тренера национальной сборной Украины рассчитывать на своего главного фаворита и кандидата — Сергея Реброва. Дедлайн ожидания решение контрактных вопросов Реброва с «Аль-Айном» — 12 августа.

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