«Атлетико» объявил о продлении контракта с Савичем до 2024 года
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Защитник Стефан Савич продлил контракт с «Атлетико», сообщается на официальном сайте мадридского клуба. Новое соглашение 30-летнего черногорского футболиста с испанской командой рассчитано до 30 июня 2024 года.
«Своими выступлениями Стефан внёс значительный вклад в победу в Лиге Европы и завоевание Суперкубка Европы в 2018 году, а также в победу в чемпионате Испании сезона-2020/2021. В прошлом розыгрыше Примеры он выделился как один из лучших центральных защитников чемпионата», — говорится в сообщении пресс-службы «Атлетико».
Напомним, Стефан Савич выступает за мадридский «Атлетико» с 2015 года. В прошлом сезоне черногорский футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Испании и забил один гол.
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