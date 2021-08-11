«Лион» предложил «Ливерпулю» за Шакири € 6 млн

«Лион» предложил «Ливерпулю» за полузащитника Шердана Шакири € 6 млн, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Английский клуб, в свою очередь, рассчитывает выручить не менее € 8 млн. Стороны находятся в продвинутых переговорах.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет получить за полузащитника около € 15 млн. На Шакири претендовали «Лацио», «Наполи», «Севилья» и «Вильярреал». Сам игрок заявлял о желании покинуть «Ливерпуль» и вернуться в Италию, где уже выступал за «Интер». Примечательно, что около года назад интерес к Шердану приписывали также московскому ЦСКА.
Швейцарский футболист выступает за мерсисайдцев с 2018 года. Ранее он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн. У футболиста действует контракт с «Ливерпулем» до 2023 года. В минувшем сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки.
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