«Реал» во второй раз отдал Кубо в аренду «Мальорке»

Японский полузащитник «Реала» Такефуса Кубо отправлен в аренду в «Мальорку».

«Реал» и «Мальорка» договорились об аренде Такефусы Кубо на сезон — до 30 июня 2022 года", — сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Кубо перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Токио» на правах свободного агента. В прошлом сезоне японец выступал за «Хетафе» на правах аренды, до этого полузащитник провёл сезон в «Мальорке». В сезоне-2020/2021 Кубо принял участие в 31 матче Примеры, забил гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего полузащитника в € 15 млн. За сборную Японии футболист провёл 11 встреч.

Ранее руководство футбольного клуба «Реал Мадрид» объявило о том, что будет судиться с Ла Лигой и фондом CVC.